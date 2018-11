’Contant geld moet blijven’

En ik denk dat het gros van de jongeren zal beamen dat dit best kan. Want deze groep grijpt in het algemeen eerder de pinpas dan de portemonnee. Een voordeel is natuurlijk dat er geen overvallen op winkeliers meer worden gepleegd. Maar er is ook een grote groep zoals de ouderen en visueel gehandicapten, voor wie pinnen niet zo makkelijk is. En daarom moet wat mij betreft cash geld blijven. Onze maatschappij kan niet zonder contant geld.

Marianne Steenbergen, Deventer