OM deelt bij hoge uitzondering foto minderjarige verdachte: ’Ons geduld is een keer op’

Ⓒ Politie

HELMOND - Het Openbaar Ministerie doet het bijna nooit: een foto delen van een minderjarige verdachte. Maar in het geval van de 16-jarige Tony van E. is besloten om het uiterlijk van de jongen toch prijs te geven. Van E. was eind december betrokken bij een massale vechtpartij op de Parkweg in Helmond. Vier mensen raakten gewond.