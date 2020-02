Politie deelt foto verdachte van massale vechtpartij Helmond

Ⓒ Politie

HELMOND - De politie heeft woensdag een foto online gezet van een man die betrokken was bij een massale vechtpartij in Helmond. Die vond eind december plaats op de Parkweg in de Brabantse plaats. Vier mensen raakten toen gewond. De politie hield eerder al een verdachte aan, maar is nog steeds op zoek naar Tony van E.