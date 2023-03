Politie zoekt eigenaar ’zeer waardevolle’ Rolex

Uit onderzoek van de politie blijkt dat het een peperdure Rolex is. Via een bericht op Instagram probeert de politie in contact te komen met de eigenaar. ’U moet uiteraard aantonen dat het horloge uw eigendom is. Dit kan met het certificaat van echtheid, serienummers en de factuur of een betalingsbewijs.’

De horloges zijn nog wel eens populair onder criminelen als witwasmiddel. „We willen vanzelfsprekend van de hoed en de rand weten”, zegt een woordvoerster van de politie tegen de Limburger.

De politie Heerlen waagt zich niet aan een prijsbepaling, maar noemt de klok ’zeer waardevol’. Een Rolex kan fors variëren in waarde, van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s. „Als je dit ding mist, dan kom je wel.”