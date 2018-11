’Hogere Toto-taks wakkert illegaal gokken aan’

Ⓒ Nederlandse Freelancers

Deze week wordt er in Den Haag een besluit genomen over een wijziging van de Wet op de Kansspelbelasting. De kansspelbelasting stijgt dan van 5% naar 29% , waarmee in feite een streep wordt gezet door de Toto. Niet alleen voor de tabakszaken, maar ook voor een buurtwinkeltje of tijdschriftenzaak is dit een belangrijke bron van inkomsten, denkt Jan Muijs.