Kinderdagverblijf dupe van einde stint: ’We zijn terug bij af’

Dat meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang in reactie op de faillissementsaanvraag van de fabrikant en het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op 1 oktober om het gebruik van het vervoermiddel op te schorten.

„Qua vervoer van kinderen zijn we nu terug bij af”, zegt een woordvoerder van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Hij wijst erop dat ondernemers in 2011 met de ontwikkeling en de productie van de stint waren begonnen omdat het vervoer van de kinderen met taxibusjes leidde tot drukke en onoverzichtelijke verkeerssituaties rond scholen.

Kinderdagverblijven zijn nu vaak opnieuw aangewezen op de busjes. Die zijn een stuk duurder. „Bovendien zijn de busjes niet per se veiliger omdat die in tegenstelling tot de stint vaak niet dichtbij de school of de opvang kunnen komen. Begeleiders moeten daarom vaker een stukje lopen of fietsen met de kinderen.”