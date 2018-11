’Halloween hard gelag’

Wat is er leuk aan afgehakte lichaamsdelen? Wat is er leuk aan zombies, lopende lijken die je willen pakken? Wat is er leuk aan heksen die je vervloeken? Wat is er leuk aan weerwolven die je willen doden? Wat is er leuk aan dat je achtervolgt wordt door een kettingzaag? Gezellig griezelen, angst aanjagen wordt voorgespiegeld als leuk en stoer. Gezellig griezelen als een soort onschuldig spannend vermaak. Maar zo onschuldig is het niet! Hoe blind zijn we geworden voor het feit dat er meer is tussen hemel en aarde dan je denkt.

Zwarte Piet wordt in de ban gedaan, maar daarvoor in de plaats hebben we nu Halloween met bebloede gezichten, moordwapens en afgehakte ledematen. Het is maar wat je kinderen het liefst voorschotelt.

Henk Hijmissen, Hierden