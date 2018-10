Onderwereld-kopstuk geliquideerd in Torremolinos

Hamza Ziani zat in een restaurant te eten met een vrouw en een buitenlands echtpaar, toen er een gemaskerde man binnenkwam. Hij liep direct op Hamza af en schoot hem in zijn hoofd en bovenlichaam. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De Spaanse politie spreekt van een afrekening in het criminele milieu. De dader vluchtte na de schietpartij in een wit busje.

Ziani was met een aantal andere Utrechtse criminelen betrokken bij een inmiddels totaal geëscaleerd conflict met de meest gezochte misdadiger van Nederland Ridouan Taghi. Justitie loofde eerder dit jaar 25.000 euro beloning uit voor tips die leiden tot de arrestatie van Taghi en zette hem op de Nationale Opsporingslijst.

Op zoek naar Taghi

Hamza Ziani werkte voor een criminele organisatie, die ook op jacht is naar Taghi en enkele handlangers. Daartoe wordt geen middel geschuwd. Inmiddels vielen bij dit conflict meerdere doden. Via websites als boevennieuws.nl, crimebron.nl en crimebitches.nl proberen de rivaliserende criminele groepen elkaar nog eens extra in diskrediet te brengen en op te jagen.

Het conflict is terug te voeren naar een ruzie over het mislopen van een aantal cocaïnetransporten en onderlinge diefstallen van drugs. Dat leidde tot meerdere afrekeningen. Justitie beschikt al een tijd over informatie dat Ridouan Taghi als opdrachtgever betrokken is bij een aantal liquidaties. Hij zou onder meer de moord op een broer van een kroongetuige hebben bevolen.

Bronnen bij politie en OM denken zeker twintig liquidaties aan Taghi en zijn kompaan, de eveneens gezochte Said Razzouki (45) uit Vianen, te kunnen linken. Zij verdienden volgens justitie honderden miljoenen aan drugshandel.

Explosieven

De zaterdag geliquideerde Hamza Ziani, vader van drie jonge kinderen, maakte naar eigen zeggen deel uit van een zelfbenoemde ‘Alliantie’; een samenwerkingsverband van Utrechtse en Rotterdamse drugsbendes om rivaal Taghi uit te schakelen. Ziani werd begin oktober nog gearresteerd in Marbella vanwege bezit van vuurwapens en explosieven. De Spaanse justitie vermoedde toen dat Ziani betrokken was bij drugshandel en afpersing. Hij zou een zelfgemaakte bom hebben geplaatst in een vuilnisbak in Marbella met de bedoeling iemand op te blazen.

Politie en openbaar ministerie maken zich al een tijd grote zorgen over de drugsoorlog in Utrecht en omgeving. De regio heeft volgens justitie een leidende rol in de wereldwijde cocaïnehandel. Vanochtend werd bekend dat in de regio Utrecht al honderd mensen moeten worden beveiligd omdat zij potentieel slachtoffer zijn van de cocaïne oorlog en andere onderwereldconflicten.