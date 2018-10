Kinderen op station Amersfoort achtergelaten

„We zien het dagelijks, reizigers die haast hebben of druk bezig zijn met van alles en soms even alles lijken te vergeten”, schrijft de NS op Facebook. De vrouw spurtte de trein in en schrok zich rot: waar zijn mijn kinderen?

„Nadat een mevrouw de trein in was gestapt en deze vertrok kwam zij erachter dat haar twee kinderen nog op het perron stonden”, beschrijft de NS. De kinderen werden opgevangen bij het ticketbureau, waar ze een ’snackje en frisdrankje’ kregen.

Ondertussen had de conductrice zich ontfermd over de vrouw, en ervoor gezorgd dat ze gratis mocht terugreizen. De moeder was erg blij met de opvang van de NS, meldt de organisatie.

Hoe het kon gebeuren dat de vrouw zonder haar kroost haar reis vervolgde, is niet helemaal duidelijk. Volgens een NS-medewerker was de moeder familieleden aan het helpen met tassen inladen en gingen de deuren van de trein dicht voor ze er erg in had. Toen de trein wegreed, raakte ze erg in paniek.