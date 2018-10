Kinderen per ongeluk op station Amersfoort achtergelaten

„We zien het dagelijks, reizigers die haast hebben of druk bezig zijn met van alles en soms even alles lijken te vergeten”, schrijft de NS op Facebook. De vrouw spurtte de trein in en schrok zich rot: waar zijn mijn kinderen?

„Nadat een mevrouw de trein was ingestapt en deze vertrok kwam zij erachter dat haar twee kinderen nog op het perron stonden”, beschrijft de NS. De kinderen werden opgevangen bij het ticketbureau, waar ze een ’snackje en frisdrankje’ kregen.

Ondertussen had de conductrice zich ontfermd over de vrouw en ervoor gezorgd dat ze gratis mocht terugreizen. De moeder was erg blij met de opvang van de NS, meldt de organisatie.

UPDATE: Maandag is meer bekend geworden over hoe de vrouw zonder haar kroost haar reis vervolgde. NS laat via Instagram weten: “Uit ons eerdere bericht zou je kunnen opmaken dat de moeder haar kinderen vergeten was. Inmiddels is duidelijk dat ze medereizigers aan het helpen was met bagage. Haar treft dus absoluut geen blaam. Maar eind goed, al goed. We hebben moeder en kinderen snel kunnen herenigen.”