Dinsdag grote ellende in avondspits verwacht

Dinsdag wordt het een onstuimige herfstdag. Een depressie trekt van zuidoost naar noordwest over het land en zorgt voor flink wat regen en een stevige wind met kans op zware windstoten. Het wordt een natte dag met op diverse plaatsen 20 tot 40 mm water.

In de westelijke helft van het land wordt de meeste regen verwacht, in de Limburgse heuvels valt in de vroege ochtend misschien ook nog een vlok natte sneeuw. Het gaat ook urenlang regenen. 's Ochtends is het al nat en pas in de loop van de nacht naar woensdag wordt het op de meeste plaatsen droog.

Files traditioneel langer

Als de wintertijd ingaat en het dus eerder donker is, leidt dat traditioneel tot langere files. Tijdens een normale maandagavondspits staat er ongeveer 150 kilometer file. De verwachting is dat er maandagavond als zo’n 300 kilometer staat, meldt Rijkswaterstaat.

Vorig jaar lag de spitspiek van dinsdagavond op 494 kilometer in de avondspits. In 2016 lag deze piek zelfs op 556 kilometer. Avondspitsen van 400 kilometer zijn in de ’opstartfase’ geen uitzondering. De dinsdag- en donderdagavondspitsen zullen de komende maanden het meest druk zijn.