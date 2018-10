Arrestatie jeugdbende na branden Noordwijk

De brandstichtingen vonden allemaal plaats begin juni rond het Rederijkersplein in de Zuid-Hollandse badplaats. Omwonenden trokken hierop aan de bel en deden onder andere in De Telegraaf hun beklag over de groep jongeren die in de buurt voor flink wat overlast zorgde. Zo werd in een nacht een vuilniscontainer, een bouwkeet en een busje van een school voor speciaal onderwijs in de fik gestoken.

Burgemeester Jan Rijpstra kondigde een noodverordening af in het gebied tussen de Van de Mortelstraat, Hooweg, Northgodreef en Duinwetering. Burgemeester Rijpstra liet destijds weten dat de maat vol was en dat hij er alles aan zou doen om het gedrag van de groep, dat voor een groot deel uit Marokkaanse jongeren bestond, een halt toe te roepen. Zo werd de naam van een wijkagent groot op een muur gekalkt. Omwonenden lieten weten doodsbang te zijn.

De extra surveillance en het gebiedsverbod in de avonduren voor de jongeren zorgen ervoor dat het in ieder geval hierna een stuk rustiger werd. In de tussentijd werd een onderzoek gestart door de politie-eenheid Den Haag naar de brandstichters. De afgelopen maanden bracht een speciaal team de groep die mogelijk betrokken was bij de brandstichtingen en vernielingen in kaart.

In september werden al drie arrestaties verricht. Dit ging om jongeren uit dezelfde groep. Zij worden verdacht van handel in verdovende middelen en zitten nog vast in afwachting van hun proces.

Drugshandel

Maandagochtend om 06.30 werden door zestig agenten op vier adressen in Noordwijk, een adres in Voorhout en een in Leiden tegelijkertijd een inval gedaan. Hierbij werden zes verdachten uit hun bed gehaald. Vijf van hen zouden betrokken zijn geweest bij de brandstichtingen en vernielingen. Een wordt verdacht van medeplegen. Twee van hen zouden ook nog hebben gehandeld in verdovende middelen.

De politie laat weten meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten omdat de groep die voor de overlast in Noordwijk zorgt uit veel meer jongeren bestaat.

Teamchef Noordwijk-Teylingen Henk Woppenkamp roept bewoners uit de wijk Boerenburg zich op te melden als ze nog meer informatie hebben over de criminele activiteiten. „We hechten veel waarde aan goed contact met onze inwoners. Samen staan we sterk”, aldus de teamchef.