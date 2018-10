’Streep door futuristisch vliegveld Mexico’

Dat zou een klap betekenen voor vliegconsumenten die nu al worden geplaagd door vertragingen op de overvolle bestaande luchthaven. Ook is het een klap in het gezicht van president Enrique Peña Nieto voor wie de airport het grootste infrastructurele project is dat hij aankondigde tijdens zijn termijn.

Aan het nieuwe vliegveld, naar een futuristisch ontwerp van de Britse architect Norman Foster, wordt zelfs al enkele jaren gebouwd. Uiteindelijk zou het plaats moeten bieden aan 120 miljoen passagiers. Nederlandse deskundigen van ingenieursburo NACO zijn betrokken voor de aanleg van de landingsbanen op de drassige bodem.

Maar aanhangers van de linkse Lopez Obrador pruimen het project niet. AMLO, zoals de politicus wordt genoemd, vindt de kosten van dertien miljard euro veel te hoog voor een land met hoge ’sociale noden’.

Eén miljoen

Ruim één miljoen Mexicanen brachten afgelopen weekeinde hun stem uit. Tweederde blijkt tegen een nieuw vliegveld op het drooggevallen Texcoco meer. Critici stellen echter dat het referendum slecht werd georganiseerd en dat vooral aanhangers van AMLO’s eigen partij Morena hebben gestemd.

Lopez Obrador, die per 1 december president wordt, zal mogelijk in de loop van maandag bekend maken wat hij doet met de consultatie. De linkse leider ziet als alternatief het bestaande vliegveld behouden en elders in de stad enkele oude militaire landingsbanen opkalefateren.

Ondernemerskoepel Coparmex is fel tegen het afschieten van het megaproject. Onder meer omdat er al vijf miljard euro in is gestoken. Dat zou een enorme kapitaalvernietiging betekenen. Voorzitter Gustavo de Hoyos ziet het besluit van AMLO nu al als beslissend voor diens. ,,Het zal ons laten zien wat we per 1 december van hem mogen verwachten.’’