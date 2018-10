EU-landen willen uitstel verzetten van klok

Dat bleek na afloop van een vergadering van de EU-transportministers in het Oostenrijkse Graz. Daar discussieerden zij voor het eerst over het voorstel van de Europese Commissie die eind maart 2019 voor het laatst de klok een uur vooruit wil zetten. Elk land moet zelf bepalen of het de klok dan in oktober wel of niet een uur terugzet naar wintertijd.

Nederland heeft nog geen officieel standpunt ingenomen over de kwestie. Een aantal lidstaten vindt dat handhaving van het huidige systeem met een zomer- en wintertijd een optie in de onderhandelingen moet zijn.

Volgens EU-commissaris Violeta Bulc (transport) is het halfjaarlijkse klokverzetten vanwege de vermeende energiebesparing niet nodig. Die bedraagt niet meer dan 0,2 procent op de jaarlijkse energieconsumptie in de EU, zei ze na het overleg. Volgens Brussel is een meerderheid van de EU-burgers voorstander van het afschaffen van het halfjaarlijkse klokritueel, dat het bioritme bij mens en dier zou verstoren. Bulc erkende in Graz dat uitstel van het plan misschien nodig is.

Er bestaan, los van de zomertijdregeling, overigens drie verschillende tijdzones in de EU die geografisch bepaald zijn. Zo is het in Londen een uur vroeger dan in Amsterdam, en in Athene een uur later. Die zones veranderen in principe niet.