Poch stapt naar rechter om schadeclaim

Poch stond in Argentinië terecht voor het uitvoeren van dodenvluchten tijdens de junta. Hij zat daar acht jaar vast, maar werd vorig jaar vrijgesproken. Knoops heeft Nederland begin dit jaar aansprakelijk gesteld voor de schade die Poch heeft geleden, omdat Nederland volgens hem onrechtmatig heeft gehandeld bij zowel zijn arrestatie als de uitlevering aan Argentinië. Zo verstrekte Nederland in 2009 vluchtgegevens van Poch, die voor Transavia werkte, aan Spanje. Dat land arresteerde hem op de luchthaven van Valencia.

Knoops noemt het ,,een bizarre brief'' van de minister met ,,feitelijke onjuistheden op meerdere punten''. De uitleg van de bewindsman strookt volgens de advocaat totaal niet met zijn informatie en die van de Argentijnse advocaat van Poch. Knoops vindt het standpunt van de minister ,,jammer''. Hij had gehoopt op een handreiking van de Staat. Nu dat niet gebeurt, brengt hij de claim aan bij de rechtbank in Den Haag, ook al is de zaak in Argentinië nog niet definitief. Justitie daar is in hoger beroep gegaan.

Grapperhaus schrijft in de brief ook dat de juridische hulp aan twee getuigen in het proces tegen Poch deels is betaald door het Openbaar Ministerie (OM). Knoops wist dat niet en noemt deze financiële bijdrage ,,ongelooflijk''. Hij wijst erop dat Nederland op geen enkele manier rechtsbijstand heeft willen betalen voor de verdediging van Poch, omdat er geen Nederlands belang mee zou zijn gemoeid, stelt Knoops. Volgens hem zegt de betaling aan de advocaat van diegenen die tegen Poch getuigden ,,iets over de partijdigheid van Nederland'' en toont de betaling volgens hem aan dat er wel degelijk een Nederlands belang bestond.