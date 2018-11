Heel veel verschillen bij zzp’ers

In iedere branche zijn zzp’ers werkzaam, maar de manier waarop inkomen vergaart wordt, verschilt gigantisch. Van kunstverkoop tot uurvergoeding. Branche kenmerkend is, dat het inkomen zeer wisselend is, met als gevolg, dat per kwartaal verwachtingen bijgesteld moeten worden.

Ook de periode tussen contracten, ziekte, etc. zijn van grote invloed. Daarnaast moet de zzp’er een buffer opbouwen om fluctuerende inkomsten te compenseren. Of deze flexibele werknemer zelf de sociale lasten ophoest of de opdrachtgever, zal voor de staat een worst moeten wezen. Een aparte ’derden’ rekening bij uurcontracten voor afdracht sociale lasten, kan veel ondervangen. Maar ook premies van pensioen, verzekeringen en hypotheek moeten flexibel zijn en zijn gebaseerd op de laatste jaaromzet. Indien de WW opengesteld wordt voor zzp’er, die aantoonbaar een tijdlang geen inkomsten heeft kunnen verwerven, zou dit veel leed voorkomen.

Politiek Den Haag moet ’out of the box’ denken en alleen regelen wat nodig is.

Joost Dolhain