Held redt kindje (3) uit auto te water, raam met blote vuist ingeslagen

NAALDWIJK - Een kindje is maandag in de Zuid-Hollandse plaats Naaldwijk gered uit een auto die te water was geraakt. De auto was het water ingerold, kort nadat de moeder van het kindje was uitgestapt. Omstanders konden het kind, met behulp van de politie, op tijd uit het voertuig krijgen.