Voorrang aan vleermuizen

In mijn straat heeft de renovatie van een grote flat ernstige vertraging opgelopen door de aanwezigheid van vleermuizen in de spouwmuur. Na deze ontdekking werden de werkzaamheden stilgelegd en werden er tientallen vleermuizenhuisjes her en der in de straat opgehangen. Niels J. Kooijman wijst deze handelswijze af.