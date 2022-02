24-jarige bestuurder omgekomen bij ongeval met voertuig bij Hall

Binnenland

Man (19) komt om het leven bij ongeval in Assen, minderjarige jongen zwaargewond

In Assen is na een eenzijdig verkeersongeval aan de Europaweg Noord in Assen zondagavond iemand overleden. Het gaat om een 19-jarige man uit Groningen. Het andere slachtoffer dat bij het ongeluk zwaargewond raakte is een minderjarige jongen. Dat meldt de politie Drenthe.