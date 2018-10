Ontmoet Melissa en Charlie: die van ’t romantische Yosemite-aanzoek

Ⓒ Matthew Dippel

„IK HEB ZE GEVONDEN!”, zo schreeuwt fotograaf Matthew Dippel het uit op zijn Instagram-pagina. Bijna twee weken geleden ging hij op zoek naar twee mensen die hij precies op het juiste moment op de gevoelige plaat had vastgelegd. De man was namelijk nét op zijn knieën gegaan in Yosemite National Park terwijl Matthew zijn lens op het koppeltje had gericht. Zo legde hij per toeval het aanzoek vast.