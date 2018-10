Merkel: ik doe inderdaad afstand van voorzitterschap CDU

Merkel zei op een persconferentie na een vergadering van de partijleiding dat ze bij de volgende Bondsdagverkiezing, die gepland staat voor 2021, niet meer als topkandidaat wil meedoen. Ze zei ook dat ze niet langer op zoek is naar een ander politiek ambt.

Merkel zei dat ze na de zware verliezen van de Berlijnse regeringspartijen bij de staatsverkiezingen in Hessen zondag en in Beieren op 14 oktober niet zomaar tot de orde van de dag kan overgaan.

In december staat op het congres van de CDU in Hamburg de verkiezing van het federaal bestuur op het programma. Merkel is sinds 2000 CDU-leider en sinds 2005 bondskanselier.