9 jaar cel en tbs voor doodsteken Talitha

De Almeloër heeft het misdrijf, dat in juni vorig jaar plaatsvond, toegegeven. Zijn motief blijft echter in nevelen gehuld. “De nabestaanden zullen met de ‘waarom’-vraag verder moeten leven”, sprak de voorzitter tot Talitha’s familie.

Uit nader psychologisch onderzoek van het Pieter Baancentrum bleek dat B. zich als de ‘Koning van Almelo’ waant en eigenlijk constant een kunststukje opvoert. “Aan elke vinger een vrouw”, zo omschreef het Openbaar Ministerie eerder. Die persoonlijkheidstrekken worden ook door de rechtbank als narcistisch, onrijp en theatraal omschreven.

Van een geheugenisstoornis, posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) of psychose evenwel geen sprake. “Om te voorkomen dat hij onbehandeld terugkeert naar de maatschappij” of in de gevangenis een “schijnaanpassing” voordoet, zal hij een tbs-behandeling moeten ondergaan.

‘Popie Jopie’

De moeder van Talitha, Milly van Davelaar, vertelde naderhand trillend hoe ze de rechtszaak over haar omgebrachte dochter heeft ervaren. “Wat de uitspraak ook is, we krijgen haar er gewoon niet mee terug.” Over de behandeling die B. verplicht krijgt: “Ik ben echt bang dat hij iedereen voor de gek houdt.”

De advocaat van B. wilde na de gerechtelijke uitspraak geen uitlatingen doen over de opgelegde strafmaatregelen. “Dat ga ik eerst met mijn cliënt bespreken.” Zelf was de verdachte er niet bij en bleef maandag in zijn cel te Zwolle.

Zowel het OM als de verdediging hebben 14 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan. Talitha’s nabestaanden denken dat B. dat vermoedelijk zal doen. Van Davelaar: “Ik hoop het niet, maar met hem weet je het nooit.”