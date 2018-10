’Ook nieuw vliegtuig kan neerstorten’

Reddingswerkers verzamelen de resten van het gecrashte vliegtuig. Ⓒ EPA

JAKARTA - Ook gloednieuwe vliegtuigen kunnen neerstorten, als er bijvoorbeeld sprake is van een verborgen gebrek, een fabrieksfout of een zwak elektronisch element. „Piloten zijn juist getraind om dit soort problemen tijdig op te lossen. Kennelijk is dat hier niet goed gebeurd. Alleen de zwarte dozen kunnen de oorzaken aangeven.”