Vrouw blaast zich op in centrum Tunis

Volgens de eerste berichten zijn er negen gewonden gevallen, meldde het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder de gewonden zijn acht politieagenten en één burger. Foto's op internet toonden een enorme rookkolom boven de stad.

Het is de eerste aanslag in de Tunesische hoofdstad sinds drie jaar. In november 2015 kwamen twaalf mensen en de aanslagpleger om het leven bij een aanslag op een bus van de presidentiële garde. Eerder in hetzelfde jaar was er een aanslag geweest op een toeristenstrand in Sousse en in het populaire Bardo-museum in Tunis. Bijna zestig mensen kwamen om.

Pas onlangs werd de noodtoestand in Tunesië verlengd. Vooral in de regio's langs de Algerijnse en Libische grenzen zijn er geregeld aanslagen op veiligheidstroepen.