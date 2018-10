Zeker twintig gewonden door aanslag Tunis

De aanslag vond volgens getuigen plaats op de Avenue Habib Bourguiba, een van de drukste straten van de stad. Een vrouw blies zich op bij een politievoertuig. „Ik stond bij het theater en hoorde een enorme explosie”, vertelde een getuige. Foto’s op internet toonden een enorme rookkolom boven de stad.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de aanslagpleger niet bekendstond als een extremist. Het gaat om een dertigjarige vrouw uit het kustgebied Mahdia die Engels had gestudeerd aan de universiteit. „Ze verliet haar stad drie dagen geleden. Ze zei tegen haar familie dat ze in de hoofdstad naar werk ging zoeken”, zei een functionaris bij het departement.

Het is de eerste aanslag in de Tunesische hoofdstad sinds drie jaar. In november 2015 kwamen twaalf mensen en de dader om het leven bij een aanslag op een bus van de presidentiële garde. Eerder in hetzelfde jaar was er een aanslag geweest op een toeristenstrand in Sousse en in het populaire Bardo-museum in Tunis. Bijna zestig mensen kwamen om.

De Nederlandse minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) sprak over een „trieste gebeurtenis” die volgt op een periode van relatieve kalmte. „Hoewel Tunesië de afgelopen jaren grote vooruitgang heeft geboekt in de strijd tegen terrorisme, laat deze aanslag zien dat die inzet nodig blijft. Ook daarom vind ik het belangrijk naar Tunesië te gaan deze week.”