Zonder subsidie geen Tesla

De fiscale voordelen voor prijzige, elektrische auto’s kunnen enorm oplopen, zo werd gisteren duidelijk. Wie bijvoorbeeld dit jaar de super-de-luxe Tesla Model S (versie P90D, cataloguswaarde 129.900 euro) leaset, kan de komende vijf jaar rekenen op circa 70.000 euro subsidie. „Bespottelijk”, aldus een stellingdeelnemer. „Dat kan best wat minder. De grote jongens varen daar wel bij, ten koste van de gewone man. Een kleine groep mensen profiteert hiervan, zij rijden alleen elektrisch vanwege de subsidie, niet vanwege het milieu.”

Het voordeel ten opzichte van diesel- of benzinebolides betreft vooral de bijtelling (4% in plaats van 22%), vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en lage of helemaal geen bpm vanwege de lage uitstoot.

Respondenten op de stelling noemen de droom van dit kabinet om alle auto’s aan de stekker te krijgen ’weinig realistisch’. Ze schrikken van de bedragen. „De schatkist loopt enkele miljarden mis. Er zijn andere en betere manieren (minder vliegen, schone scheepvaart) om de CO2-uitstoot te verminderen.” Een kwart van de deelnemers denkt dat het nog zeker 20 jaar duurt voordat we allemaal elektrisch rijden; liefst 51% ziet dat er helemaal nooit van komen.

„Opvallend is dat altijd de dure auto’s van dikbetaalde managers voordelen krijgen”, stelt iemand. „Die van de gewone werknemer niet of nauwelijks. Zelfs goedkopere EV-modellen (zoals de Ioniq, Leaf, Golf-e, enz.) worden bij veel bedrijven nog niet toegestaan. Alleen de Tesla van de baas wel natuurlijk.”

28 Procent van de deelnemers ziet zeker heil in het bevoordelen van stekkerauto’s. „Dat is de enige manier om de klimaatdoelen te halen”, vindt iemand. „Goed voor het milieu, dus zinvol. We moeten van benzine en diesel af. Als de overheid ons wil overhalen moet ze de knip trekken. Dat geldt ook voor warmtepompen en woningisolatie.” Een ander roept op: „Blijf stimuleren, alleen dan ziet de industrie daar brood in en komt de goedkopere elektrische auto dichterbij.” En: „Als die 4% bijtelling er niet was geweest zou je nog nauwelijks Tesla’s zien in het straatbeeld. Die mensen zouden dan allemaal nog in een (vervuilende) Audi A6 of BMW 5-serie rijden.”

„Subsidie is goed tot een bedrag wat de gewone Nederlander voor een auto kan betalen”, stelt iemand. „Daar past geen auto van ruim een ton bij. Dus subsidie van elektrische auto’s tot 50.000 euro, zoals nu wordt voorgesteld. Daarboven niet.” Een ander: „Degene die zich zo’n dure auto kan veroorloven, rijdt hem ook wel zonder subsidie. Juist voor Jan met de pet moeten er betaalbare elektrische auto’s komen.”

Velen wijzen erop dat er nog wel veel haken en ogen zitten aan de stekkerauto. „Bijvoorbeeld het aantal oplaadpunten, de oplaadtijd en trekkracht. Bovendien, straks lopen we over van het chemisch afval veroorzaakt door gedumpte accu’s.”

Een stemmer grapt: „Ik rijd een Tesla Model S puur voor de gezondheid van mijn medemens, daar past wel een beloning van de overheid in. Ik doe het om de wereld te redden niet voor mijn plezier...”