Opnieuw verdacht pakket voor CNN onderschept

CNN kreeg vorige week woensdag al een pakketje. Dat leidde tot een tijdelijke ontruiming van het pand in New York. Ⓒ AFP

ATLANTA - Opnieuw is een verdacht pakketje ontdekt dat was bestemd voor de Amerikaanse nieuwszender CNN. Ditmaal werd het op een postkantoor van Atlanta onderschept. Dat heeft CNN-baas Jeff Zucker gemeld via Twitter.