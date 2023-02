Route Koningsdag 2023 begint in Rotterdam-Zuid

Koning Willem-Alexander op het Vrijthof tijdens Koningsdag 2022 in Maastricht. Ⓒ ANP / ANP

ROTTERDAM - Koning Willem-Alexander en zijn gevolg beginnen de route op Koningsdag in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, heeft de gemeente Rotterdam bekendgemaakt. De route van de koninklijke familie start donderdag 27 april om 11.00 uur op het Afrikaanderplein te voet en gaat daarna onder meer per watertaxi verder langs het schip ss Rotterdam, hotel New York de Nieuwe Maas over en onder de Erasmusbrug door.