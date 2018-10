Verbreding A27 bij knooppunt Hooipolder eerder

RAAMSDONKVEER - Het verkeersknooppunt Hooipolder wordt eerder onder handen genomen dan aangekondigd. De verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder wordt al in 2026 voltooid, terwijl eerder de bedoeling was om het werk in 2029 af te ronden, maakte Rijkswaterstaat maandag bekend.