Verdachte oud-agent: ’Hereniging Insiya met vader was legitiem’

Vader Shehzad H. (rechts) liet de destijds tweejarige peuter op gewelddadige wijze ontvoeren uit de Amsterdamse Watergraafsmeer.

AMSTERDAM - Erik S., een van de centrale verdachten in de zaak rond de ontvoering van Insiya Hemani, heeft maandag voor de rechtbank volgehouden dat hij dacht dat hij zich met een legitiem project bezighield. Het doel van dat project was de hereniging van het destijds tweejarige meisje met haar vader. Volgens S. stond de vader in zijn recht. „Ik was ervan overtuigd dat ik met een goed project bezig was.”