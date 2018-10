’Noodknop tegen hoge huurprijzen’

Op de huurmarkt is behoefte aan meer lucht voor huurders op de korte termijn, belanghebbenden vroegen dan ook al eerder om overheidsingrijpen. Plan is nu om verhuurders tegen te houden als ze huurprijzen te ver opdrijven. „Dat kan met een tijdelijke noodknop die een rem zet op de prijs van huurwoningen”, meldt Ollongren vandaag in een toespraak.

Hoe dat middel precies werkt en wanneer een huursom te hoog is, zegt de minister niet. Komende weken werkt ze het plan uit.

In de regio Rotterdam-Den Haag, de regio Utrecht, in en rond Amsterdam, de stad Groningen en de regio Eindhoven is het tekort aan woningen volgens Ollongren het grootst. Daar moet wat haar betreft dan ook vooral actie worden ondernomen. „Tussen 2017 en 2026 is er landelijk behoefte aan 517.000 extra woningen. Van die 517.000 moeten er bijna 300.000 in deze vijf regio’s gebouwd worden”, aldus de minister.