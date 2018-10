Staat betaalde getuigen in zaak-Poch

Voormalig Transavia-piloot Julio Poch zat acht jaar lang vast in een Argentijnse gevangenis na beschuldigingen van collega’s dat hij in het verleden meewerkte met zogeheten dodenvluchten. Eind vorig jaar werd hij door de Argentijnse rechter vrijgesproken. Al die jaren werd Poch bijgestaan door advocaten in Nederland en Argentinië.

Hoewel de zaak door Nederland onder de aandacht is gebracht van de Argentijnen, wil Nederland tot op de dag van vandaag niet bijdragen aan de juridische kosten van Poch. Justitieminister Grapperhaus wees maandag nog een schadeclaim van Poch van de hand.

Kosten getuigen wel vergoed

Maar nu blijkt dat het Openbaar Ministerie drie getuigen wel heeft gecompenseerd. In beantwoording van Kamervragen over de kwestie, schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid: het OM heeft mij bericht dat de Nederlandse getuigen die belastend hebben verklaard over de heer Poch hierdoor dusdanig persoonlijk nadeel hebben ondervonden en in onzekerheid verkeerden over hun rol in het proces in Argentinië, dat zij zich genoodzaakt voelden zich juridisch bij te laten staan.”

Het OM heeft de kosten daarvan in 2010 en 2011 gedeeltelijk vergoed, staat in de brief.

De Nederlandse advocaten van Poch, Geert-Jan Knoops en zijn kantoorgenoot Carry Hamburger, zijn van hun stoel gevallen door het nieuws. „Dit is nieuwe informatie”, zegt Geert-Jan Knoops. „Julio Poch is hier verbaasd over. Het tart het rechtsgevoel van de heer Poch.”

’Krankzinnig’

„Dit is een krankzinnige brief”, vult Hamburger aan. „We vragen ons af of men achter de coulissen wel goed geïnformeerd is. Als ik de brief lees, is de Tweede Kamer niet juist geïnformeerd.”

Julio Poch heeft volgens zijn advocaten in de acht jaar dat hij verdachte is geweest meerdere verzoeken voor financiële bijstand gedaan. Knoops: „Dit is steevast afgewezen, met als argument dat er geen Nederlands belang was. Maar de argumenten die nu in de brief genoemd worden om de getuigen wel te compenseren, passen een op een op de situatie van Poch.”

Op zichzelf is het niet vreemd dat getuigen in een slepende rechtszaak als die van Poch financieel worden ondersteund, erkennen ook de advocaten van Poch. „Ook in de zaak tegen de mariniers van de treinkaping van De Punt is dat gebeurd. Er is op zich niets mis mee, maar de discrepantie in deze zaak met iemand acht jaar wegzetten en niet ondersteunen en de getuigen wel, is vreemd”, zegt Hamburger.

’Informele pogingen niet gelukt’

De advocaten kondigen aan definitief een juridische procedure te beginnen. „Pogingen om informeel met de minister aan tafel te zitten, zijn niet gelukt. We gaan dus nu de formele route bewandelen. Over dit punt is in de rechtszaal nog niet het laatste woord gezegd”, aldus Knoops.

De advocaten hadden nog hoop de zaak zonder juridische strijd te kunnen oplossen. „De minister heeft ons toegezegd om met hem samen te komen over deze zaak maar is dit helaas niet nagekomen. In januari is de aansprakelijkheidsstelling uitgegaan en na tien maanden komt er deze brief die nietszeggend is.”

’Nederland had vinger in de pap’

Bovendien is er nog een belangrijk punt, vinden de advocaten. „De vergoeding aan de drie getuigen laat zien dat Nederland wel degelijk een vinger in de pap heeft gehad in de rechtsgang in Argentinië.”

De advocaat van de drie getuigen, Liesbeth Zegveld, was nog niet bereikbaar voor commentaar.