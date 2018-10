Alice (33) en Miki (30) waren net herenigd voor dodelijk ongeval Goes

Alice en Miki waren net twee weken herenigd, in Goes. De twee ontmoetten elkaar ruim twee jaar geleden op Malta, waar ze allebei werkten. Ⓒ Eigen foto

Goes - De schoonfamilie van de zondagochtend in Goes verongelukte Miki Trpkovski is een crowdfundingsactie gestart om hem terug te krijgen naar thuisland Macedonië. Alleen op die manier kan zijn moeder afscheid van hem nemen. Ondertussen is het onderzoek naar het ongeval nog in volle gang.