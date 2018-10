Regering verzaakt meest elementaire plichten

Kijk, daar heb je Mark Rutte. O, wat is hij blij. Zojuist heeft hij zijn zakjap dik tevreden dichtgevouwen. Inkomsten en uitgaven opgeteld, verschil berekend, toch nog maar even een conference call met de ceo’s van Unilever, Shell en Akzo afgewerkt en wederom vastgesteld dat hij de minister-president van een waanzinnig gaaf land is. Cijfers liegen niet. It’s the economy, stupid, zei Bill Clinton al. En laten we wel wezen: Nederland IS toch een uitermate welvarend land?