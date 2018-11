Geert Wilders wil de SP ’leeg eten’

Het was op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen dat het PVV-vak in de Tweede Kamer zijn gelijk bevestigd zag. Wekenlang had het kernteam van Geert Wilders op diens vergaderkamer de strategie voor het belangrijkste debat van het jaar voorbereid. Het bleek niet voor niets, toen SP-fractieleider Lilian Marijnissen in haar rede tot het parlement verhaalde over ’geschonden vertrouwen’ dat mensen in de publieke sector zouden ervaren. Ze nam als voorbeeld het onderwijs.