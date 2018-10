St Jansdal wil activiteiten failliet ziekenhuis opvangen

De verwachting van St Jansdal is dat de inwoners van Lelystad voor ruim 80 procent van hun ziekenhuisbezoeken gewoon terecht kunnen in hun eigen stad. Voor zeer specialistische zorg kunnen ze naar Harderwijk of andere omliggende ziekenhuizen.

Burgemeester Ina Adema van Lelystad reageerde tegenover Omroep Flevoland verheugd op het plan. Heel goed nieuw voor ouderen, mensen die slecht ter been zijn of niet genoeg geld hebben om voor zorg maar overal naar toe te reizen, zei ze. Adema hoopt wel dat ook verloskunde en spoedeisende hulp in Lelystad komen. „Ik begrijp heel goed dat St Jansdal zegt: dat krijgen we financieel niet rond. Daarvoor kijken wij nu naar politiek Den Haag.”

Volgens voorzitter Cees de Bruin van de cliëntenraad wil ook met Cardiologie Centra Nederland kijken wat er aan ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad en omgeving overeind valt te houden.