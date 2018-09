’Beslissing leven en dood moet rationeel genomen worden’

In Nederland mogen ook baby's na een zwangerschap van slechts 23 weken geboren worden. Daarvan groeit echter slechts één op de vier op tot een volledig gezond kind. Dan vraag je je af of ook Nederlandse ouders het advies van een arts om hun niet-levensvatbare baby te laten inslapen, in de wind slaan.

Als je bedenkt dat drie op de vier baby's overlijden of zwaar gehandicapt de rest van hun leven moeten leiden, dan zegt je verstand: ’Laat gaan’. Maar aangezien veel ouders, die niet medisch onderlegd zijn, zich uitsluitend laten leiden door emoties en hun verstand buitenspel zetten, worden er baby's op de wereld gezet die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een mensonwaardig leven gaan leiden. Zonder dat er sprake is van enige kwaliteit. Hoe moeilijk het voor ouders ook is, zij moeten toch op zuiver rationele gronden een beslissing over leven en dood nemen. In het belang van hun kind.

Frans Boomer, Nieuwegein