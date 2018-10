Assange: Ecuador wil mijn diplomatieke asiel beëindigen

Volgens de nieuwe regels moet Assange zelf zijn medische rekeningen en telefoonkosten betalen en moet hij zelf de rommel van zijn kat opruimen.

De kat van Julian Assange Ⓒ EPA

Assange legde maandag telefonisch een verklaring af tijdens de eerste hoorzitting van die zaak in Quito in Ecuador. Hij beweerde dat president Lenin Moreno al heeft besloten zijn asiel te beëindigen, al zou het bevel daartoe nog niet zijn gegeven.

De opmerkingen over wat Ecuador volgens WikiLeaks van plan is met hem, gingen niet over het onderwerp van de zaak die maandag diende. De organisatie werd dan ook op de vingers getikt vanwege het maken van politieke statements. Journalisten kregen te horen dat ze niets met deze opmerkingen mochten doen.

Assange zocht in 2012 zijn toevlucht tot de ambassade, toen Zweden een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde. Assange vreesde via dat land te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Inmiddels is dat arrestatiebevel ingetrokken. Ecuador wil van hem af, maar wil hem ook tegen vervolging beschermen.

Tot nu toe overlegde Ecuador daarom regelmatig met de Britse autoriteiten. Vorige week liet Ecuador weten niet langer bij de Britse regering te bemiddelen ten gunste van de WikiLeaks-oprichter.

