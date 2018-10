Schutter synagoge Pittsburgh voorgeleid aan rechter

De 46-jarige Robert Bowers, die ook zelf werd neergeschoten maar niet ernstig gewond raakte, werd in een rolstoel de rechtszaal binnengereden om stukken te ondertekenen en aan te geven dat hij de in totaal 29 aanklachten heeft begrepen. De volgende zitting is donderdag.

Bowers heeft in het verleden regelmatig antisemitisch materiaal verspreid via internet. De aanslag was de dodelijkste ooit op de joodse gemeenschap in de VS. Bij een veroordeling kan de dader levenslang krijgen. Hij komt niet op borgtocht vrij.