Podcast met Wierd Duk ‘Wat bezielt Vladimir Poetin?’

Wat bezielt Vladimir Poetin nu hij heeft besloten om de oorlog naar Kiev te brengen? In zijn oorlogsverklaring stelde de Russische president zich op als beschermer van een conservatieve wereld, die onder vuur zou liggen van het ‘gedegenereerde en decadente Westen’. Intussen lijden gewone burgers onder het oorlogsgeweld. In deze speciale aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’ gaat oud-Rusland correspondent Wierd Duk dieper in op de oorzaken van het conflict rond Oekraïne. Wat kan het Westen doen en is Poetin eventueel bereid om ook de NAVO militair uit te dagen? Als het zover zou komen, zijn ‘wij’ dan bereid en klaar om terug te slaan? Niet eerder was sinds 1945 de oorlogsdreiging in Europa zo groot.