’Nog geen uitzicht op doorstart Slotervaart’

Zo bekijken specialisten alle patiëntendossiers om te zien waar poliklinische patiënten het beste af zijn. Een crisisteam voert meerdere malen per dag overleg om dat allemaal in goede banen te leiden. Ook wordt gesproken met de zorgverzekeraars, omliggende ziekenhuizen, huisartsen, het ministerie en de gemeente. De poliklinieken zijn nog wel open.

Vrijdag waren de opgenomen patiënten al overgeplaatst, of konden naar huis. Dat moest heel snel gebeuren omdat er niet genoeg personeel was voor de operatiekamer en intensive care. En dat kwam weer doordat veel gespecialiseerd personeel geen vast contract had, stelt het ziekenhuis.

Het ziekenhuis noemt het faillissement voor patiënten en medewerkers opnieuw „droevig en onverwachts.”