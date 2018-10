Organisatie kerstmarkt België wijzigt naam om associatie geloof

„Als we het woord kerst gebruiken, wordt dat met het katholieke geloof geassocieerd. We willen wat neutraler zijn”, legt een van de organisatoren uit. Het is wel de bedoeling dat nog steeds „kerstgerelateerde producten” zijn te vinden op de markt.

In de lokale politiek klinkt gemor over de naamswijziging. „Ik heb het een beetje gehad met die discussies. Er was die zwartepietdiscussie, stop daar nou eens mee”, reageert politicus Pol Van Den Driessche bij de VTM. Hij stelt dat het kerstverhaal „zit ingebakken” in de lokale en West-Europese cultuur. „Laten we dat zo houden.”

Volgens de zender staat de naamswijziging in Brugge niet op zichzelf. Ook in andere steden heeft de kerstmarkt tegenwoordig een andere officiële naam, zoals Winterland of Winterpret.