Explosie in Den Bosch was bij halal slagerij Jaraya

Na de melding van de explosie „vonden we daarnaast nog één explosief in niet-ontplofte vorm bij de winkel”, laat een politiewoordvoerster weten. Nadat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) na onderzoek de situatie veilig achtte, mochten de bewoners rond 06.00 uur dinsdagochtend weer naar huis.

Op foto’s is verder te zien dat onder andere auto’s dicht bij het pand gebroken ruiten hebben. De politie kan nog niet zeggen of het een gerichte actie tegen de slagerij was en of er daders in het vizier zijn.

