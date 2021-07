Woningen Den Bosch ontruimd na explosie: onrustige nacht omwonenden

Nadat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) na onderzoek de situatie veilig achtte, mochten zij weer na huis, meldt de politie rond 06.00 uur dinsdagochtend.

De EOD vond nog een ander explosief, dat is niet afgegaan. Onbekend is nog of en hoeveel schade het explosief dat is afgegaan heeft veroorzaakt, en of het een gerichte actie was.

