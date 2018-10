Streefbedrag doodgereden Miki (30) al binnengehaald

De Macedonische Miki en Nederlandse Alice werden op Malta verliefd. Ⓒ Eigen foto

GOES - De schoonfamilie van de zondagochtend in Goes verongelukte Miki Trpkovski (30) startte maandagmiddag via Facebook met succes een crowdfundingsactie om hem terug te krijgen naar thuisland Macedonië. Binnen enkele uren werd het streefbedrag van 10.000 euro al overschreden.