’Fileleed zal spectaculair toenemen’

Het reistijdverlies dat we lijden door files is vorig jaar met ruim drie procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het is nog niet zo dramatisch als in 2008, historisch gezien het meest verschrikkelijke filejaar ooit. Dat is wonderlijk: want op de snelweg is het verkeer ten opzichte van dat rampjaar met 12 procent toegenomen.

Waarschijnlijk heeft de komst van nieuwe wegen en de verbreding van bestaande snelwegen meer vertraging voorkomen. Door de hoge brandstofprijzen aan de pomp wordt de groei van het wegverkeer dit jaar iets gedempt, verwacht het KiM, maar voor volgend jaar is de prognose dat het weer stijgt met 2,2 procent. De jaren daarna is de groei iets lager met gemiddeld 1,5 procent per jaar.

Spectaculaire groei

Het fileleed zal volgens de nieuwste raming spectaculair groeien. Het instituut waarschuwt dat het reistijdverlies de komende vijf jaar kan oplopen met 35 procent.

„We moeten voluit door om de groei van het verkeer op te vangen”, reageert VVD-minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) op de cijfers. „We hebben voor de uitbreiding van het wegennet nu in totaal 20 miljard gereserveerd: tot en met 2030 komen er ruim 1000 km aan extra rijstroken bij. Nog dit jaar komen we met extra maatregelen om de aanpak van files op korte termijn te bestrijden.”

Maar voor het grote effect verschijnt er pas na 2023 licht aan het einde van de tunnel door de oplevering van de nieuwe snelweg A24, de verbetering van knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A27 bij Utrecht.

Uit het onderzoek van KiM blijkt ook dat het reizigersaantal in de trein is toegenomen. De CO2-uitstoot is nu het drukker is op de weg ook toegenomen. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) ziet de toekomst niet somber in: „Nieuwe auto's zijn per definitie schoner dan oude auto's. Ook dat zorgt in de toekomst voor minder CO2-uitstoot.”