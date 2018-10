Eindelijk voluit oefenen in Noorwegen

De Nederlandse militairen worden geïnstrueerd. Ze kunnen niet wachten om de baan op te gaan

De militaire oefening Trident Juncture in Noorwegen werd in ons land vooral bekend door het gedoe over het aanvankelijke gebrek aan goede winterkleding. Militairen beleven het heel anders. Voor hen is de grootste NAVO-oefening sinds het einde van de Koude Oorlog een professioneel hoogtepunt waar ze maanden naartoe hebben geleefd.