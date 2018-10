Moeder na 31 jaar herenigd met ontvoerde zoon

Zoon Jermaine Allan Mann (links) als kind en zijn verdachte vader. Ⓒ COURTESY MISSING CHILDREN SOCIETY OF CANADA

TORONTO - Een Canadese moeder is na 31 jaar herenigd met haar destijds gekidnapte zoon. De man was nog maar een peuter toen hij in 1987 werd ontvoerd door zijn vader. Inmiddels is hij een volwassene van 33 jaar.