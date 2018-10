Consumentenbond: uitkomst oogmetingen heel wisselend

De verschillen tussen de metingen bleken groot. Bij elke keten is er wel een oogmeting die sterk afwijkt van de overige metingen bij dezelfde proefpersoon, aldus de Consumentenbond. Uit de proef bleek dat consumenten de grootste kans hebben op een goede oogmeting bij Specsavers en Eye Wish. Deze ketens lieten het minst vaak een meting zien die afweek van de overige metingen. Eyelove kwam het vaakst tot een afwijkende oogmeting.

Volgens de Consumentenbond is een oogmeting geen exacte wetenschap, maar kan deze beïnvloed worden door het tijdstip van de dag of een verkoudheid. De bond adviseert consumenten die ontevreden zijn over hun nieuwe bril, terug te gaan naar de winkel. De meeste opticien-ketens beloven dan een andere bril of geld terug te geven.