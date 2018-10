Gecrasht toestel Lion Air nog niet gevonden

JAKARTA - De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 van Lion Air die zondag neerstortte in de Javazee, is nog niet gevonden. De autoriteiten zetten nu een onderwaterbaken in om het wrak of de romp te vinden. Ook wordt er met sonarboten en een onderwaterdrone gezocht. Het toestel belandde op ongeveer vijftien kilometer van de kust in zee. Het water is daar ongeveer 30 tot 35 meter diep.